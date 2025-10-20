Roma il procuratore sportivo denunciato perché ha rubato sua figlia

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un procuratore sportivo di 46 anni attivo nel mondo del calcio e che segue anche giocatori di Serie A ha sbattuto fuori di casa la sua ex compagna e ha fatto sparire la figlia di quattro anni. Lei lo ha denunciato ai carabinieri per sottrazione di minore. È accaduto nel quartiere Trieste alle spalle di piazza Istria. Lui ha svuotato l’appartamento di proprietà del padre ma in uso alla donna dopo la separazione e ha lasciato alcuni effetti personali ai vicini. Poi ha cambiato la serratura. Sta dormendo. Lei è medico e lavora tra Roma e Latina. Il Messaggero racconta che il rapporto si è incrinato dopo la nascita della bambina. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

roma procuratore sportivo denunciatoRoma, il procuratore sportivo denunciato perché ha “rubato” sua figlia - Lui ha svuotato l'appartamento di proprietà del padre ma in uso alla donna dopo la separazione e ha lasciato alcuni effetti personali ai vicini. Da msn.com

Plusvalenze, cosa rischia il Napoli e cosa De Laurentiis - A livello sportivo la Figc ha gia archiviato e non riaprira le indagini. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Procuratore Sportivo Denunciato