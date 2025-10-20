Roma giovedì sfida al Viktoria Plzen | giallorossi al lavoro a Trigoria

La sconfitta contro l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca in casa Roma, non solo per la mancata occasione di balzare in solitaria in vetta alla classifica, ma anche per le modalità in cui è arrivata, con diverse occasioni non sfruttate. Non ci sarà però troppo tempo per recriminare, con i giallorossi che torneranno in campo già giovedì per la terza giornata di Europa League. In vista del match con il Viktoria Plzen, la formazione di Gasperini è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo il giorno di riposo. Fari puntati soprattutto su Leon Bailey, che si è allenato in gruppo e dopo l’esordio contro l’Inter punta ad un nuovo spezzone di partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

