Grazie al successo ottenuto ieri contro il Napoli, battuto per 3-1, la Roma Femminile resta in solitaria in vetta alla classifica a punteggio pieno, con tre vittorie in altrettante gare disputate. Le giallorosse hanno immediatamente reagito dopo la sconfitta europea contro la corazzata Barcellona, disputando un'ottima prova con le partenopee e presentandosi così con rinnovata fiducia alla sosta per gli impegni delle nazionali. Il ritorno in campo è infatti fissato per il mese prossimo, che verrà inaugurato con la super sfida contro l'Inter, in programma il 2 novembre, alle ore 11.30, tra le mura amiche.

Roma Femminile, ecco la sosta: tutte le convocate dalle rispettive nazionali