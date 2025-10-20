Roma Femminile ecco la sosta | tutte le convocate dalle rispettive nazionali

Grazie al successo ottenuto ieri contro il Napoli, battuto per 3-1, la Roma Femminile resta in solitaria in vetta alla classifica a punteggio pieno, con tre vittorie in altrettante gare disputate. Le giallorosse hanno immediatamente reagito dopo la sconfitta europea contro la corazzata Barcellona, disputando un’ottima prova con le partenopee e presentandosi così con rinnovata fiducia alla sosta per gli impegni delle nazionali. Il ritorno in campo è infatti fissato per il mese prossimo, che verrà inaugurato con la super sfida contro l’Inter, in programma il 2 novembre, alle ore 11.30, tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

