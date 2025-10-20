Roma e Milano come ci si muove | auto scooter e mezzi

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'indagine condotta da Areté ha analizzato le modalità di trasporto preferite nelle due città. Nella Capitale continua a dominare il mezzo di trasporto privato, mentre nel capoluogo lombardo si registra una preferenza per i mezzi pubblici e la mobilità leggera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma e milano come ci si muove auto scooter e mezzi

