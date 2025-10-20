Roma e Milano a confronto auto e scooter contro mezzi pubblici e mobilità dolce

Roma e Milano si muovono in modo diverso. Nella Capitale prevalgono auto e scooter, mentre nel capoluogo lombardo si affermano i mezzi pubblici e la mobilità leggera. È quanto emerge dalla nuova instant survey “La mobilità a Roma e a Milano” realizzata da Areté, società di consulenza strategica, che ha analizzato le abitudini di spostamento dei cittadini nelle due principali aree metropolitane italiane. L’indagine, condotta nel mese di ottobre 2025, evidenzia due modelli quasi opposti. A Roma il 57% dei residenti utilizza l’ auto privata per i propri spostamenti, mentre solo il 25% ricorre al trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

