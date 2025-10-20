Roma e Milano a confronto auto e scooter contro mezzi pubblici e mobilità dolce
Roma e Milano si muovono in modo diverso. Nella Capitale prevalgono auto e scooter, mentre nel capoluogo lombardo si affermano i mezzi pubblici e la mobilità leggera. È quanto emerge dalla nuova instant survey “La mobilità a Roma e a Milano” realizzata da Areté, società di consulenza strategica, che ha analizzato le abitudini di spostamento dei cittadini nelle due principali aree metropolitane italiane. L’indagine, condotta nel mese di ottobre 2025, evidenzia due modelli quasi opposti. A Roma il 57% dei residenti utilizza l’ auto privata per i propri spostamenti, mentre solo il 25% ricorre al trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Napoli fa registrare un +45% di visitatori in tre anni. Stando ai dati di Istat e Dmo Napoli, il turismo nella città partenopea è cresciuto in maniera esponenziale ed ha superato Roma, Milano, Firenze e Venezia. Esplosivo il mix tra cibo, bellezze naturali e cultura. - facebook.com Vai su Facebook
25 Ottobre 2025 - #Roma - #Milano - #Online Si parte da zero! - #MASTER in Data,#AI & #Robotics - 10 mesi - Data & #AI for Business Junior Pro - 6 mesi - #DataAnalyst - 3 mesi - #Corso di Robotics Application Pro - 6 #CertificazioniInternazionali - #Bors - X Vai su X
Auto di lusso rubate a Roma e Milano intercettate sull'A1, inseguimenti e denunce: caccia al ladro fuggitivo - Due auto di lusso rubate recuperate dalla Polizia Stradale di Orvieto: inseguimenti sull’A1, denunce e veicoli restituiti ai proprietari. Si legge su virgilio.it
Incidente sull’A1 Milano – Napoli verso Roma, schianto tra auto nel Frusinate: 8 chilometri di coda - 30 ha paralizzato il traffico nel tratto tra Ferentino e Anagni in direzione Roma. fanpage.it scrive