Roma è il momento delle scelte | serve un bomber per il salto di qualità

Sololaroma.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il momento di tirare una riga e iniziare a scegliere: decisioni che, da qui a fine stagione, possono pesare sul futuro della Roma e indirizzarne i piani. Considerato quanto mostrato da Gasperini in questo primo scorcio di campionato e con l’apertura del mercato invernale fissata al 2 gennaio, occorre capire che tipo di annata vorranno costruire i giallorossi. Come riporta Il Tempo, se l’obiettivo minimo resta quello di conquistare la prossima Champions League, l’attuale organico potrebbe anche bastare, salvo imprevisti o nuovi stop fisici. Ma questo è il momento giusto per programmare con lucidità il domani della Roma, così da non avere rimpianti più avanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma 232 il momento delle scelte serve un bomber per il salto di qualit224

© Sololaroma.it - Roma, è il momento delle scelte: serve un bomber per il salto di qualità

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Roma 1927 contesta le scelte della Divisione Calcio a 5 per il mancato rinvio delle prime due gare di campionato. - 45 della Divisione Calcio a cinque relativo alla programmazione delle gare di Serie A, - Come scrive ilmessaggero.it

Roma, Guberti:| Resta... per il momento - Ieri la Roma ha rifiutato un'offerta della Sampdoria per Stefano Guberti di 1,6 milioni di euro per la comproprietà. Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Roma 232 Momento Scelte