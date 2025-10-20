Roma è il momento delle scelte | serve un bomber per il salto di qualità

È arrivato il momento di tirare una riga e iniziare a scegliere: decisioni che, da qui a fine stagione, possono pesare sul futuro della Roma e indirizzarne i piani. Considerato quanto mostrato da Gasperini in questo primo scorcio di campionato e con l’apertura del mercato invernale fissata al 2 gennaio, occorre capire che tipo di annata vorranno costruire i giallorossi. Come riporta Il Tempo, se l’obiettivo minimo resta quello di conquistare la prossima Champions League, l’attuale organico potrebbe anche bastare, salvo imprevisti o nuovi stop fisici. Ma questo è il momento giusto per programmare con lucidità il domani della Roma, così da non avere rimpianti più avanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

