Roma due uomini arrestati per furto aggravato | smantellavano le auto nei quartieri residenziali

Notizie.virgilio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia a Roma per furto aggravato: smantellavano auto in sosta nei quartieri Eur e Tor Carbone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

roma due uomini arrestati per furto aggravato smantellavano le auto nei quartieri residenziali

© Notizie.virgilio.it - Roma, due uomini arrestati per furto aggravato: smantellavano le auto nei quartieri residenziali

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma, due uomini arrestati per furto aggravato: smantellavano le auto nei quartieri residenziali - Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia a Roma per furto aggravato: smantellavano auto in sosta nei quartieri Eur e Tor Carbone. Come scrive virgilio.it

Cocaina nascosta con calamite sotto l'auto a Roma, polizia scopre l'ingegnoso sistema: due arresti - Due italiani arrestati a Roma per spaccio: trasportavano cocaina nascosta sotto l’auto con calamite. Segnala virgilio.it

Roma, cocaina nascosta sotto l’auto con calamite: due arresti. Maxi blitz in periferia della Polizia - L’ultima frontiera passa per sistemi di occultamento sofisticati, capaci di eludere anche ... Lo riporta castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Due Uomini Arrestati