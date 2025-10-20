Roma Dovbyk e Ferguson deludono | Gasperini cerca alternative

Il rammarico negli occhi di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta contro l'Inter raccontava tutto. La Roma ha costruito tanto, tantissimo, ma non è riuscita a concretizzare. Quindici tiri totali, undici da dentro l'area, tre grandi occasioni da gol e solo cinque conclusioni nello specchio: numeri che descrivono una squadra viva, propositiva, ma ancora troppo imprecisa sotto porta. L'indicatore più eloquente è quello degli Expected Goals: 1.35, il valore più alto registrato dai giallorossi senza riuscire a segnare dal settembre 2022. La Roma crea e arriva con continuità in area, ma nel momento decisivo manca la freddezza.

