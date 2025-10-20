Roma cosa succede questa settimana | eventi lavori e limitazioni al traffico

Roma, 20 ottobre 2025 – Settimana densa di appuntamenti ed eventi a Roma, con numerosi interventi sulla rete stradale, manifestazioni e grandi eventi che comporteranno modifiche alla viabilità e potenziamenti del trasporto pubblico. Ecco il quadro completo. Lunedì 20 ottobre. Ponte di Viale di Pescina GagliardaVia della Muratella, divieto di transito per lavori dal 20 ottobre al 10 novembre. Via Molise, manifestazione dalle 15 alle 19 nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nuova Circonvallazione Interna, chiusura notturna in direzione Salaria, dalle 22 alle 6. Via delle Fornaci, lavori di potatura dal 20 ottobre al 29 novembre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

