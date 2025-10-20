Roma arrestato un latitante della droga al Quarticciolo

Cdn.ilfaroonline.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ottobre 2025 – Sono altre sette, tra pusher e violenti, le persone finite nel mirino della Polizia di Stato al Quarticciolo. Lì dove lo spaccio si mimetizza tra depositi nascosti, vestiti ed auto in sosta, gli agenti del V Distretto Prenestino e i Falchi della Squadra Mobile hanno portato alla luce il volto sommerso della criminalità diffusa all’ombra della periferia est della Capitale. Una serie di interventi mirati ha consentito di smantellare nascondigli improvvisati e cantine trasformate in depositi di droga ed intercettare movimenti sospetti tra le palazzine popolari. A guidare uno dei sequestri è stato il fiuto infallibile di Argo, il cane antidroga della Polizia di Stato, che ha condotto gli agenti ad un barattolo pieno di crack pronto per lo smercio su piazza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

