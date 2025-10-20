Roma 23 ottobre | il Global Welfare Summit unisce competenze e azioni

Roma si prepara a ospitare il Global Welfare Summit: il 23 ottobre, nelle sale di Villa Miani, la seconda edizione dedicata alle “Eccellenze che ispirano” riunirà istituzioni, imprese, fondi pensione e sanitari, esperti e realtà territoriali. Una giornata pensata per incrociare sguardi diversi e progettare, insieme, un welfare capace di rispondere alle esigenze di oggi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Roma, 23 ottobre: il Global Welfare Summit unisce competenze e azioni

