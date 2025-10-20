Roma 23 ottobre | il Global Welfare Summit unisce competenze e azioni

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si prepara a ospitare il Global Welfare Summit: il 23 ottobre, nelle sale di Villa Miani, la seconda edizione dedicata alle “Eccellenze che ispirano” riunirà istituzioni, imprese, fondi pensione e sanitari, esperti e realtà territoriali. Una giornata pensata per incrociare sguardi diversi e progettare, insieme, un welfare capace di rispondere alle esigenze di oggi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma 23 ottobre il global welfare summit unisce competenze e azioni

© Sbircialanotizia.it - Roma, 23 ottobre: il Global Welfare Summit unisce competenze e azioni

News recenti che potrebbero piacerti

Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 - La Lazio all'Olimpico, il Triathlon all'Eur, il Giubileo dei migranti a San Pietro e vari cortei. Da romatoday.it

roma 23 ottobre globalEquitazione: a Roma arrivano Global Champions League e Global Champions Tour - Il mondo equestre del salto ostacoli é pronto a fare tappa a Roma: dal 10 al 12 ottobre sarà tempo infatti del 14esimo appuntamento stagionale della ... Scrive oasport.it

Equitazione, torna a Roma il Longines Global Champions Tour - Torna a Roma con il Longines Global Champions Tour, il circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo. Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma 23 Ottobre Global