Roma 22enne accoltellato | arrestato tunisino
Un altro ragazzo, di 20 anni, è stato denunciato per favoreggiamento, per aver tentato di nascondere il coltello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Roma spietata, 22enne accoltella un coetaneo fuori dalla discoteca. Arrestato per tentato omicidio - La vicenda è avvenuta intorno alle 5 di questa mattina in un parcheggio di viale Maurizio Barendson, nella zona nord della Capitale: secondo le prime ricostruzioni, alla fine di una lite per futili ... Segnala affaritaliani.it
Lite all'uscita dalla discoteca a Roma: accoltellato un 22enne in un parcheggio, arrestato un tunisino - Prima un egiziano di 21 anni poi, a distanza di qualche ora, un tunisino di 22 anni: entrambi arrestati con l'accusa di tentato omicidio. Scrive ilmessaggero.it
Roma Saxa Rubra, notte di violenza davanti a una discoteca: 22enne accoltellato da un coetaneo - Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio, mentre un altro 20enne è stato denunciato per favoreggiamento ... Secondo roma.corriere.it