ROG Xbox Ally Asus e Microsoft sognano la console universale

Periodicodaily.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Immaginate di accendere una nuova “console” marchiata Xbox, di vedere il logo Microsoft illuminarsi sullo schermo e di scoprire, dopo pochi secondi, che non potete avviare nessuno dei vostri giochi Xbox. È più o meno questa la sensazione che si prova con il ROG Xbox Ally X, l’ultimo handheld di Asus, nato dalla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

