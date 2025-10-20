Rodrigo Paz vince in Bolivia | il centro torna al potere dopo vent’anni
Con il 54,5% dei voti, Rodrigo Paz è il nuovo presidente della Bolivia. I dati diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale con oltre il 97% delle schede scrutinate rendono ormai “irreversibile” la vittoria del candidato del Partito Cristiano Democratico, una formazione di ispirazione centrista che si colloca tra il populismo del MAS e la destra liberale di Jorge Quiroga, fermatosi al 45,4%. La vittoria di Paz segna una svolta importante in un Paese abituato da vent’anni a una polarizzazione costante tra sinistra e destra, tra indigenismo e liberalismo economico. Il nuovo presidente, 48 anni, figlio dell’ex leader Jaime Paz Zamora (capo dello Stato tra il 1989 e il 1993), ha costruito la sua campagna su un messaggio di moderazione e riconciliazione nazionale, presentandosi come erede di una tradizione riformista capace di parlare sia alle aree urbane che a quelle rurali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
