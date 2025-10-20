rodrigo paz ha vinto le presidenziali in bolivia

Il centrista Rodrigo Paz ha vinto domenica il ballottaggio per le presidenziali in Bolivia, sconfiggendo il rivale conservatore Jorge “Tuto” Quiroga, mentre la peggiore crisi economica del Paese in una generazione ha contribuito a porre fine a quasi due decenni di governo di sinistra. Paz, senatore del Partito Democratico Cristiano, ha ottenuto il 54,5% dei voti, superando il 45,5% di Quiroga, secondo i primi risultati del tribunale elettorale della Bolivia. Il PDC di Paz ha vinto 49 seggi su 130 alla Camera bassa e 16 su 36 al Senato, appena davanti alla coalizione di Quiroga, che si è assicurata 43 seggi alla Camera bassa e 12 al Senato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

