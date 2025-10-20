Figlio e pronipote di presidenti, nato in esilio e ora presidente anche lui: Rodrigo Paz Pereira ha vinto il ballottaggio in Bolivia contro l’ex capo dello Stato Jorge Quiroga Ramirez in un derby di centro-destra vinto dal più moderato dei candidati che ha posto fine al ventennio di potere del Movimento al Socialismo (Mas) incarnato a lungo dall’ex leader del Paese andino, Evo Morales, e di cui è esponente il presidente uscente Luis Arce. Paz, che ha sfiorato il 55% dei consensi, è il terzo della sua dinastia a insediarsi al potere a La Paz. Figlio dell’ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) e pronipote del veterano Victor Paz Estenssoro (capo dello Stato dal 1952 al 1956, dal 1960 al 1964 e dal 1985 al 1989), nato in esilio nel 1967 a Santiago di Compostela, in Spagna, rispetto al padre e al prozio, esponenti di una sinistra nazionale non radicale come il Mas ma attenta alle questioni redistributive, si è spostato su posizioni centriste e cristiano-democratiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Rodrigo Paz, è presidente della Bolivia il teorico del “capitalismo popolare”