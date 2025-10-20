Rodrigo Paz è il nuovo presidente della Bolivia | finisce l’era socialista del Paese sudamericano
Rodrigo Paz è il nuovo presidente della Bolivia. Il senatore centrista del Partito Cristiano Democratico ha vinto il ballottaggio con il 54,54% dei voti, contro il 45,46% dell'ex capo di Stato Jorge Quiroga dell'alleanza di destra Libertà e Democrazia, secondo i dati diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale dopo lo scrutinio del 97,53% delle schede. La tendenza è ormai considerata irreversibile. Cinquantotto anni, figlio dell'ex presidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz diventa il terzo membro della sua famiglia ad assumere la guida del Paese. Sindaco, deputato e senatore di Tarija, si è presentato come un candidato moderato capace di unire un Paese segnato da divisioni e da una lunga stagione politica a guida socialista.
