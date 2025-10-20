Rocchi assolve Marinelli e Abisso | i due non saranno fermati per il rigore in Milan-Fiorentina

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuno stop per direttore di gara e il Var della gara tra rossoneri dopo il contestatissimo rigore assegnato per il fallo su Gimenez. Il fallo c'era, ma l'atteggiamento tenuto dopo il contatto dall’attaccante messicano non è considerato certamente bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

