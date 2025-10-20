Rocchi assolve Marinelli e Abisso | i due non saranno fermati per il rigore in Milan-Fiorentina
Nessuno stop per direttore di gara e il Var della gara tra rossoneri dopo il contestatissimo rigore assegnato per il fallo su Gimenez. Il fallo c'era, ma l'atteggiamento tenuto dopo il contatto dall’attaccante messicano non è considerato certamente bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
#Rocchi ha trasformato “OpenVar” nel suo tribunale personale, dove condanna o assolve l’operato degli arbitri. Spesso-come in occasione del rigore concesso al #Pisa per un fallo di mano di #Beukema, smentendo se stesso e il regolamento. Per fortuna il w - X Vai su X
Il designatore, Rocchi, boccia gli arbitri e il Var di Verona-Juve e Napoli-Pisa per gli errori macroscopici commessi sul tocco di braccio di Joao Mario, sul mancato rosso a Orban e sul rigore non dato al Pisa per il fallo di De Bruyne. L'analisi: https://fanpa.ge/KC - facebook.com Vai su Facebook