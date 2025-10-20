Roberta Bruzzone consulente di Dassilva querela Monica Lunedei avvocata della famiglia di Pierina Paganelli
Scontro tra Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Louis Dassilva, e l'avvocata della famiglia di Pierina Paganelli e. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
È scontro tra la difesa Luis Dassilva, a processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, e quelli della donna uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini. La criminologa Roberta Bruzzone annuncia una querela per di - facebook.com Vai su Facebook
Roberta Bruzzone consulente di Dassilva querela Monica Lunedei, avvocata della famiglia di Pierina Paganelli - Scontro tra l'avvocata della famiglia di Pierina Paganelli e Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Louis Dassilva ... Riporta virgilio.it
Caso Pierina, la criminologa Roberta Bruzzone denuncia legale della famiglia - Lo dichiara all'Ansa la criminologa Roberta Bruzzone, riferendosi a una degli avvocati dei familiari di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni assassinata il 3 ottobre 2023 nel garage di via del ... Come scrive altarimini.it
Processo Pierina Paganelli, scontro tra difese. La criminologa Bruzzone querela l’avvocata della famiglia della vittima - È scontro tra la difesa Luis Dassilva, a processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, e quelli della donna uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimin ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it