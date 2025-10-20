Robert De Niro torna all’attacco | Trump è un bullo non mollerà mai la Casa Bianca
New York, 20 ottobre 2025 – Così, Robert De Niro è tornato a scagliarsi contro Donald Trump, invitando gli americani a “non abbassare la guardia”. Lo ha fatto al termine di un weekend di proteste contro il presidente degli Stati Uniti. Milioni di persone sono scese in piazza nell’ambito di una serie di manifestazioni organizzate dal movimento ‘No Kings’ e, ancora una volta non le ha mandate a dire a ‘The Donald’. Ecco le sue parole. De Niro: “Trump è un bullo. Non possiamo lasciarlo fare”. Intervistato da MSNBC, l’attore ha commentato la mobilitazione nazionale “No Kings”, che ha portato in piazza quasi sette milioni di persone per protestare contro le politiche migratorie dell’ex presidente e i tagli ai programmi federali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
