Rivoluzione Isee ecco i vantaggi con lo scorporo della casa | la simulazione e tutti i bonus a cui si ha diritto
Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio alza la “franchigia” sulla prima casa ai fini ISEE e ritocca la scala di equivalenza per i nuclei con più figli. In pratica: una fetta più ampia del valore dell’abitazione principale non entrerà nel patrimonio che pesa sull’ISEE e, per molte famiglie con. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
Carta della Cultura – 100 euro per l'acquisto di libri ? Domande entro il 31 ottobre 2025 ? Hai un ISEE inferiore a 15.000 euro? Il Ministero della Cultura mette a disposizione una carta digitale da 100 € per acquistare libri cartacei o digitali con codice ISBN. - facebook.com Vai su Facebook