Era una delle espansioni più iconiche di World of Warcraft, e adesso Blizzard ci riporta dritti nel cuore della guerra contro la Legione Infuocata — ma con un twist. Con Legion Remix, arrivato insieme alla patch 11.2.5, i giocatori possono rivivere l’intera espansione di Legion in una versione completamente rielaborata e a tempo limitato, dove il tempo si piega e le regole cambiano. Cos’è Legion Remix. Legion Remix è una modalità separata dai server principali, una sorta di “universo parallelo” dove si ricomincia da zero con nuovi personaggi chiamati Timerunner. Questi viaggiano in una linea temporale distorta, seguiti dallo stormo dei draghi dell’Infinito, che stanno indagando sugli eventi che hanno determinato il destino di Azeroth. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Rivivete una delle espansioni più amate con Legion Remix!