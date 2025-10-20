Ritrovati dentro all' auto nel Sile probabile suicidio per Rosita e Mauro

Veneziatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosita e Mauro Dal Corso sono morti annegati. Queste sono le conclusioni a cui è arrivata l'autopsia a cui i due fratelli di Mirano, che avevano rispettivamente 55 e 52 anni, sono stati sottoposti nella giornata di oggi. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLa data della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ritrovati Dentro Auto Sile