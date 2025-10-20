Ritrovati dentro all' auto inabissata nel Sile Rosita e Mauro si sono suicidati
Rosita e Mauro Dal Corso sono morti annegati. Queste sono le conclusioni a cui è arrivata l'autopsia a cui i due fratelli di Mirano, che avevano rispettivamente 55 e 52 anni, sono stati sottoposti nella giornata di oggi. La data della morte non è certa anche in considerazione dello stato di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
