Ritrovati dentro all' auto inabissata nel Sile Rosita e Mauro si sono suicidati

Veneziatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosita e Mauro Dal Corso sono morti annegati. Queste sono le conclusioni a cui è arrivata l'autopsia a cui i due fratelli di Mirano, che avevano rispettivamente 55 e 52 anni, sono stati sottoposti nella giornata di oggi. La data della morte non è certa anche in considerazione dello stato di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

