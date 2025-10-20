Ritorno al futuro Michael J Fox odiava guidare la DeLorean nella trilogia | Era una macchina di me**a

L'attore, storico interprete di Marty McFly nella trilogia di Robert Zemeckis, ha rivelato che non amava particolarmente le scene in cui doveva guidare la celebre auto con cui viaggiava nel tempo. Nonostante l'iconicità della DeLorean in Ritorno al futuro, Michael J. Fox ha rivelato di aver detestato guidarla praticamente per tutto il tempo. L'attore ha interpretato Marty McFly nella trilogia e ha girato molte scene all'interno dell'auto, il veicolo che lui e il dottor Emmett Brown (Christopher Lloyd) usavano per viaggiare nel tempo. In concomitanza con il il 40° anniversario dell'uscita del primo film nel 1985, Fox ha pubblicato Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

