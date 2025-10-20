Roma, 20 ottobre 2025 – Era il 1985 quando Marty McFly e la sua DeLorean sfrecciavano per la prima volta sul grande schermo. Quarant’anni dopo, “Ritorno al Futuro” resta uno dei film più amati e influenti della storia del cinema. Alla vigilia dell’anniversario che cade il 21 ottobre, fan e cinefili celebrano un’opera che non ha mai smesso di viaggiare nel tempo. Un viaggio che ha cambiato il cinema. Quando “ Ritorno al Futuro” uscì nelle sale nessuno poteva immaginare che sarebbe diventato un punto di riferimento culturale per intere generazioni. Diretto da Robert Zemeckis e prodotto da Steven Spielberg, il film mescolava fantascienza, commedia e sentimento con una naturalezza che ancora oggi resta ineguagliata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ritorno al Futuro, il cult intramontabile compie 40 anni