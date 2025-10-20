Ritorno al Futuro il cult intramontabile compie 40 anni
Roma, 20 ottobre 2025 – Era il 1985 quando Marty McFly e la sua DeLorean sfrecciavano per la prima volta sul grande schermo. Quarant’anni dopo, “Ritorno al Futuro” resta uno dei film più amati e influenti della storia del cinema. Alla vigilia dell’anniversario che cade il 21 ottobre, fan e cinefili celebrano un’opera che non ha mai smesso di viaggiare nel tempo. Un viaggio che ha cambiato il cinema. Quando “ Ritorno al Futuro” uscì nelle sale nessuno poteva immaginare che sarebbe diventato un punto di riferimento culturale per intere generazioni. Diretto da Robert Zemeckis e prodotto da Steven Spielberg, il film mescolava fantascienza, commedia e sentimento con una naturalezza che ancora oggi resta ineguagliata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Il mitico “Ritorno al futuro” di Robert Zemeckis (1985) compie quarant’anni, portati ancora benissimo - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Ritorno al Futuro compie 40 anni. L'anniversario del film cult anni '80 di Robert Zemeckis. #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2025/10/19/ritorno-al-futuro-compie-40-anni_abc9bee5-b383-4dcc-8a87-cba4cacd04a3.html… - X Vai su X
Ritorno al Futuro, il cult intramontabile compie 40 anni - Uscito nel 1985, il film di Robert Zemeckis torna a far parlare di sé: una macchina del tempo che ha segnato generazioni e ridefinito il modo di raccontare la fantascienza ... Da quotidiano.net
Ritorno al Futuro compie 40 anni, revival al cinema e boom di gadget sulla saga - Il revival coinvolge anche gadget e poster legati al film, con una crescita rispettiva del 47% e del 41% nelle ricerche. Lo riporta ansa.it
Ritorno al futuro (riedizione 4K) - Il 21 ottobre torna al cinema il primo capitolo della trilogia di Ritorno al Futuro, in versione restaurata in 4K, per celebrare insieme a migliaia di fan il ... Lo riporta screenweek.it