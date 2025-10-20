Ritorno al Futuro compie 40 anni | cosa c’è di vero e di falso nelle teorie scientifiche del film?
Con il fisico Stefano Fabris del CNR abbiamo ragionato sulle ipotesi pseudo-scientifiche di Doc Brown. Che sono molto spesso inventate, ma non sempre. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
VIDEO | Ritorno al Futuro compie 40 anni. L'anniversario del film cult anni '80 di Robert Zemeckis. #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2025/10/19/ritorno-al-futuro-compie-40-anni_abc9bee5-b383-4dcc-8a87-cba4cacd04a3.html - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Ritorno al Futuro compie 40 anni. L'anniversario del film cult anni '80 di Robert Zemeckis. #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2025/10/19/ritorno-al-futuro-compie-40-anni_abc9bee5-b383-4dcc-8a87-cba4cacd04a3.html… - X Vai su X
Ritorno al Futuro compie 40 anni, è revival al cinema - e oggi quel viaggio continua. Scrive ansa.it
"Ritorno al futuro", 40 anni di viaggi nel tempo: revival al cinema - L'anniversario del film cult anni 80 di Robert Zemeckis con Michael J. Come scrive msn.com
Ritorno al futuro, 40 anni dopo Michael J. Fox demolisce la parte più amata del film: «Un vero schifo» - Fox confessa di aver odiato una delle scene più amate di tutta la saga di Ritorno al futuro ... Si legge su bestmovie.it