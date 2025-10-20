ritorni e gelosie in un posto al sole edoardo perde il controllo rosa lo mette con le spalle al muro

Edoardo fa a botte per strada reagendo a dei ragazzi che lo avevano provocato. Damiano rassicura Rosa e Clara: non si tratta di grossi criminali, ma di ragazzacci che non contano niente. Ma la sorella non si tranquillizza per niente, anzi mette Edoardo davanti a una scelta: o metti la testa a posto o esci da questa casa. Ovviamente lo fa per salvaguardare il fratello, ma anche perché le parole di Pino un po’ le hanno fatto mettere pensiero. E poi c’è sempre Alberto a mettere altra benzina sul fuoco, inasprendo ancora di più la situazione. Mentre per Rosa e Damiano ogni occasione è una scusa per riavvicinarsi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

