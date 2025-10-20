Ritorna il tifo violento Cerchio si stringe su ultras Sebastiani Rieti
Si stringono su un gruppetto di tifosi della Sebastiani Rieti le indagini della procura in seguito all’assalto di ieri sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
