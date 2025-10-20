Ritorna a Catania la Conta europea delle persone senza dimora

Cataniatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda edizione della "Conta europea delle persone senza dimora" nel territorio di Catania si svolgerà questa sera, lunedì 20 ottobre, dalle ore 19 alle ore 23. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l’Università di Catania, il Centro di ricerca Laposs e la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ritorna Catania Conta Europea