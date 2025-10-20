Ritorna a Catania la Conta europea delle persone senza dimora
La seconda edizione della "Conta europea delle persone senza dimora" nel territorio di Catania si svolgerà questa sera, lunedì 20 ottobre, dalle ore 19 alle ore 23. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l’Università di Catania, il Centro di ricerca Laposs e la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
a Christmas Carol Musical. . Ritorna a Catania l'Incantevole e Magico Musical di Natale ? 167.849 spettatori 167 repliche con 152 soldout 12 standing ovation oltre 50.000 bambini ? - facebook.com Vai su Facebook