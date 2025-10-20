Rissa a colpi di catene a Sampierdarena la polizia arresta sei persone

Si tratta di quattro uomini e due donne di età comprese fra i 19 e i 32 anni, fermati in via Bombrini. Secondo la ricostruzione degli agenti, erano ubriachi. Diverse le richieste di intervento dei cittadini al 112. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Rissa a colpi di catene a Sampierdarena, la polizia arresta sei persone

