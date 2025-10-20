Rischio povertà Campania e Calabria ultime in Europa | paradosso italiano

La Campania e la Calabria hanno un rischio di povertà paragonabile a quello di un territorio del Sud America. È quanto emerge dai dati di Eurostat, che includono anche la Guyana francese. Le due regioni italiane sono tra quelle dove si rischia maggiormente di diventare poveri, insieme all’ex colonia e alle città spagnole sulla costa marocchina, in Africa. L’Italia riesce però a coprire l’interezza di questa classifica. La provincia autonoma di Bolzano, infatti, è la zona d’Europa con il rischio di povertà minore in assoluto. Calabria e Campania tra le Regioni con il maggiore rischio povertà in Ue. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

