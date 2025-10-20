Rischio crollo | viaggio nei ruderi del passato tra rifiuti pericoli e degrado La mappa
Non solo palazzi a rischio crollo a Bari, sono tante anche le strutture abbandonate in situazione di degrado che, pur non rappresentando un immediato pericolo, sono comunque potenziali luoghi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Giappone, preoccupazione sul prezzo del #riso: il rischio di un nuovo crollo - facebook.com Vai su Facebook
#Giappone, preoccupazione sul prezzo del #riso: il rischio di un nuovo crollo - X Vai su X