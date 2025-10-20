Rischio attentato per Donald Trump | il presidente Usa costretto a salire di corsa sull’Air Force One

Misure di sicurezza rafforzate, allerta massima e un decollo anticipato. È quanto accaduto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’aeroporto internazionale di Palm Beach, dove il leader americano è stato fatto salire rapidamente sull’ Air Force One utilizzando una piccola scaletta laterale, fuori dal protocollo abituale. La motivazione? Una potenziale minaccia alla sicurezza presidenziale rilevata poco prima del suo arrivo nella zona di imbarco. Leggi anche: Trump-Zelensky, gelo durante l’incontro ufficiale: la cravatta ‘sospetta’ fa discutere L’episodio, confermato da un funzionario della Casa Bianca a Fox News, ha immediatamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità federali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

