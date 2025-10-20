Rischio attentato per Donald Trump | il presidente Usa costretto a salire di corsa sull’Air Force One
Misure di sicurezza rafforzate, allerta massima e un decollo anticipato. È quanto accaduto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’aeroporto internazionale di Palm Beach, dove il leader americano è stato fatto salire rapidamente sull’ Air Force One utilizzando una piccola scaletta laterale, fuori dal protocollo abituale. La motivazione? Una potenziale minaccia alla sicurezza presidenziale rilevata poco prima del suo arrivo nella zona di imbarco. Leggi anche: Trump-Zelensky, gelo durante l’incontro ufficiale: la cravatta ‘sospetta’ fa discutere L’episodio, confermato da un funzionario della Casa Bianca a Fox News, ha immediatamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità federali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Il leader del Pd collega l’attentato al cronista di «Report» al governo: «Con l’estrema destra a rischio libertà e democrazia». Ma le vere minacce ai giornalisti arrivano da malavita e terrorismo, non certo dalla politica. Leggi l'editoriale - X Vai su X
Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi La Schlein accusa la Meloni per l’auto esplosa di Ranucci Il leader del Pd collega l’attentato al cronista di «Report» al governo: «Con l’estrema destra a rischio libertà e democrazia». Ma le vere minacce ai giornalisti arrivano - facebook.com Vai su Facebook
Rischio attentato per Donald Trump: il presidente sale di corsa sull’Air Force One - I servizi segreti allarmati dalla scoperta di una piattaforma vicino all'aeroporto L'articolo Rischio attentato per Donald Trump: il presidente sale di corsa sull’Air Force One proviene da Open. Come scrive msn.com
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina, Trump: “Missili Tomahawk? Sarebbe escalation” - Ultime notizie, ultim'ora oggi: il presidente Donald Trump interviene sulla guerra in Ucraina e sui missili Tomahawk, le sue parole ... Scrive ilsussidiario.net
Trump: “I Paesi NATO dovrebbero abbattere gli aerei russi se violano lo spazio aereo”. Poi glissa: “Gli Stati Uniti interverrebbero? Dipende” - Dopo l’incontro a New York con Volodymyr Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto senza ... Scrive blitzquotidiano.it