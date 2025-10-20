Rischio attentato per Donald Trump | il presidente sale di corsa sull’Air Force One

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dovuto salire rapidamente sull’ Air Force One su una piccola scaletta all’aeroporto internazionale di Palm Beach. A causa di «misure di sicurezza rafforzate». Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca a Fox News. I servizi segreti, che vigilano sulla sicurezza del presidente degli Stati Uniti si sarebbero allarmati dopo la scoperta di un presunto appostamento vicino all’ aeroporto con vista sull’aereo presidenziale. Nessuna persona è stata arrestata. Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha dichiarato che la sua agenzia sta conducendo le indagini. 🔗 Leggi su Open.online