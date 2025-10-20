Rischio attentato per Donald Trump | il presidente sale di corsa sull’Air Force One

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dovuto salire rapidamente sullAir Force One su una piccola scaletta all’aeroporto internazionale di Palm Beach. A causa di «misure di sicurezza rafforzate». Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca a Fox News. I servizi segreti, che vigilano sulla sicurezza del presidente degli Stati Uniti si sarebbero allarmati dopo la scoperta di un presunto appostamento vicino all’ aeroporto con vista sull’aereo presidenziale. Nessuna persona è stata arrestata. Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha dichiarato che la sua agenzia sta conducendo le indagini. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

rischio attentato donald trumpRischio attentato per Donald Trump: il presidente sale di corsa sull’Air Force One - I servizi segreti allarmati dalla scoperta di una piattaforma vicino all'aeroporto L'articolo Rischio attentato per Donald Trump: il presidente sale di corsa sull’Air Force One proviene da Open. Si legge su msn.com

rischio attentato donald trumpUltime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina, Trump: “Missili Tomahawk? Sarebbe escalation” - Ultime notizie, ultim'ora oggi: il presidente Donald Trump interviene sulla guerra in Ucraina e sui missili Tomahawk, le sue parole ... Riporta ilsussidiario.net

Condannato per il tentato attentato a Trump nel suo golf club: poi tenta di suicidarsi in aula con una penna - Ryan Routh, 59 anni, è stato condannato per il tentato omicidio di Donald Trump avvenuto nel 2024 nel golf club di West Palm Beach. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rischio Attentato Donald Trump