Rischia il ribaltamento camion recuperato dai Vigili del fuoco
Oggi, 20 ottobre 2025, intorno alle ore 13:00, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Foligno, con il supporto dell’autogru inviata dal Comando provinciale di Perugia, sono intervenuti lungo la Strada Regionale 316, in località San Marco di Montefalco (PG), per il recupero di un camion. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondisci con queste news
Poco prima di un ribaltamento tra l'innesto della tangenziale Ovest e l'A4, a Milano, intorno alle 5.20 di domenica, c'è stato un investimento in via Pompeo Leoni, all’altezza del civico 5, proprio nei pressi dei Magazzini Generali. Coinvolte tre persone: un ragaz - facebook.com Vai su Facebook