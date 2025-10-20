Rischia il ribaltamento camion recuperato dai Vigili del fuoco

Perugiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 20 ottobre 2025, intorno alle ore 13:00, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Foligno, con il supporto dell’autogru inviata dal Comando provinciale di Perugia, sono intervenuti lungo la Strada Regionale 316, in località San Marco di Montefalco (PG), per il recupero di un camion. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

