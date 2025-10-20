Risarcimento per incidente mortale | come cambiano i criteri nel 2025

Negli ultimi mesi il tema dei risarcimenti per incidenti mortali è tornato al centro del dibattito pubblico. L’aumento dei sinistri con esito tragico e le nuove linee guida per la liquidazione dei danni hanno riacceso l’attenzione su un argomento che tocca centinaia di famiglie ogni anno: ma come si stabilisce, in termini legali, il valore di una vita umana e del dolore di chi resta? Questo articolo è stato realizzato in collaborazione con l’avvocato Nicola Pasinelli, esperto in risarcimento danni da incidenti stradali. Analizziamo cosa cambia nel 2025 nei criteri di calcolo del risarcimento, quali sono i nuovi parametri introdotti dalla Cassazione e in che modo incidono sulle decisioni dei tribunali italiani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

