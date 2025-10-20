Riprese tv in centro ridotti i parcheggi in diverse strade

Da mercoledì 22 a venerdì 24 ottobre sarà vietata la sosta, con rimozione, in via Belle Arti dal civico 8 per cinque stalli di sosta in direzione piazza Roma e da via Rismondo a via Battisti, e in piazzale San Domenico su tutti gli stalli eccetto quelli per la ricarica elettrica.I provvedimenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it