Riot Games torna a Lucca Comics & Games 2025
Dal 29 ottobre al 2 novembre, la gaming house di League of Legends, VALORANT, del picchiaduro 2XKO e del nuovo trading card game RIFTBOUND presenta mostre, tornei e installazioni interattive.. Riot Games rinnova la sua presenza a Lucca Comics & Games 2025, la principale manifestazione italiana dedicata al mondo del fumetto, dei giochi e dell’intrattenimento. Dal 29 ottobre al 2 novembre, i fan potranno vivere diverse esperienze dedicate ai titoli più amati della gaming house. La mostra per i 15 anni dei Worlds. Un viaggio nel viale dei ricordi più epici della Landa degli Evocatori: alla Casermetta Santa Croce arriva l’esposizione allestita da PG Esports e dedicata al quindicesimo anniversario dei Mondiali di League of Legends, che quest’anno si svolgono dal 14 ottobre al 9 novembre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pronti per il Cosplay Contest a tema Riot Games? In compagnia di @KurutaMiss che farà parte della giuria vi ricordiamo gli appuntamenti di sabato 1 novembre al @LuccaCandG ? Ore 11.30 raduno del #cliccosplay a Piazza Anfiteatro Partenza della - X Vai su X
Riot Games ha pubblicato Sacrifice, il nuovo inno ufficiale dei Worlds 2025 di League of Legends, interpretato dalla cantante G.E.M. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
Riot Games torna a Lucca Comics & Games 2025: ecco il programma - Dal 29 ottobre al 2 novembre, la gaming house di League of Legends, VALORANT, del picchiaduro 2XKO e del nuovo trading card game RIFTBOUND presenta mostre, tornei e installazioni interattive. Da fantasymagazine.it
Riot Games porta League of Legends, Valorant e 2XKO a Lucca Comics & Games 2025: vediamo tutti gli eventi - Riot Games torna anche quest'anno nella città toscana in occasione di Lucca Comics & Games 2025, portando con sé le sue maggiori produzioni fra le quali spiccano League of Legends, Valorant e 2XKO, ma ... Scrive msn.com
Riot Games invade Lucca Comics 2025, ecco il programma - Riot Games a Lucca Comics & Games dal 29 ottobre al 2 novembre con mostre sui 15 anni dei Worlds, tornei Esports, parata cosplay e il lancio di Riftbound. Scrive msn.com