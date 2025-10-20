Riot Games torna a Lucca Comics & Games 2025

Dal 29 ottobre al 2 novembre, la gaming house di League of Legends, VALORANT, del picchiaduro 2XKO e del nuovo trading card game RIFTBOUND presenta mostre, tornei e installazioni interattive.. Riot Games rinnova la sua presenza a Lucca Comics & Games 2025, la principale manifestazione italiana dedicata al mondo del fumetto, dei giochi e dell’intrattenimento. Dal 29 ottobre al 2 novembre, i fan potranno vivere diverse esperienze dedicate ai titoli più amati della gaming house. La mostra per i 15 anni dei Worlds. Un viaggio nel viale dei ricordi più epici della Landa degli Evocatori: alla Casermetta Santa Croce arriva l’esposizione allestita da PG Esports e dedicata al quindicesimo anniversario dei Mondiali di League of Legends, che quest’anno si svolgono dal 14 ottobre al 9 novembre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

