Rinnovo Rugani, la Juventus lo celebra con un VIDEO sui social: «Il viaggio continua». Il difensore ha prolungato fino al 2028. Una notizia che solidifica il legame tra la Juventus e uno dei suoi veterani. Daniele Rugani ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club bianconero, ponendo fine alle speculazioni sul suo futuro. Il difensore, che aveva il contratto in scadenza, ha firmato un prolungamento che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2028. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale da parte della società, che ha voluto così blindare un giocatore considerato un pilastro dello spogliatoio e un esempio di professionalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Rugani, la Juventus lo celebra con un VIDEO sui social. Il tributo al difensore: «Il viaggio continua»