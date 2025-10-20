Rinnovo Rugani la Juventus lo celebra con un VIDEO sui social Il tributo al difensore | Il viaggio continua
Rinnovo Rugani, la Juventus lo celebra con un VIDEO sui social: «Il viaggio continua». Il difensore ha prolungato fino al 2028. Una notizia che solidifica il legame tra la Juventus e uno dei suoi veterani. Daniele Rugani ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club bianconero, ponendo fine alle speculazioni sul suo futuro. Il difensore, che aveva il contratto in scadenza, ha firmato un prolungamento che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2028. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale da parte della società, che ha voluto così blindare un giocatore considerato un pilastro dello spogliatoio e un esempio di professionalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
?"Rugani-Kostic, rinnovo possibile con cifre al ribasso. Pinsoglio verso il ritiro?" L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto su 3 giocatori non di primo piano della Juventus in scadenza di contratto. Si tratta, nel dettaglio, di Rugani, Kostic - facebook.com Vai su Facebook
Ufficiale | Daniele Rugani rinnova con la Juventus fino al 2028 Congratulazioni! - X Vai su X
Juventus, è ufficiale il rinnovo di Daniele Rugani: firma fino al 2028 - Il giorno dopo la sconfitta di Como, il club bianconero ha comunicato il prolungamento del difensore classe '94 Il giorno dopo la prima sconfitta stagionale in campionato sul campo del Como, coinciso ... Scrive calciomercato.com
Juventus, ufficiale: rinnova Rugani, tutti i dettagli - La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, annuncia il rinnovo fino al 2028 di Daniele Rugani. Secondo ilbianconero.com
Rugani-Juve, possibile un nuovo rinnovo di contratto - L'infortunio occorso a Gleison Bremer può essere una ghiotta opportunità per Daniele Rugani di trovare spazio da titolare nella difesa della Juventus: come riportato da ... tuttojuve.com scrive