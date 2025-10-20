Rinnovato e semplificato il portale di Amt3 per la Ztl Bus

Dal 13 ottobre scorso è operativo il nuovo portale dei servizi online per la Ztl Bus del Comune di Verona, che sostituisce il precedente sistema di accesso e gestione dei permessi. Lo strumento è pensato per semplificare le procedure a disposizione degli operatori del settore e mantiene la.

