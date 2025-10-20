Rinnovato e semplificato il portale di Amt3 per la Ztl Bus
Dal 13 ottobre scorso è operativo il nuovo portale dei servizi online per la Ztl Bus del Comune di Verona, che sostituisce il precedente sistema di accesso e gestione dei permessi. Lo strumento è pensato per semplificare le procedure a disposizione degli operatori del settore e mantiene la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
