Rincari sul diesel nel 2026 il governo aumenta le accise in Manovra | come cambiano i prezzi

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovevano essere aumenti di un centesimo all'anno per cinque anni. Invece, le accise sul gasolio per motori diesel saliranno di 4,05 centesimi al litro, di colpo, a partire dal 1° gennaio 2026. Lo riporta la bozza della manovra. Le accise sulla benzina si abbasseranno della stessa quantità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

rincari diesel 2026 governoAumenta il prezzo delle sigarette e anche il diesel si pagherà di più: tutti i rincari dal 1°gennaio 2026 nella legge di bilancio - La nuova legge di bilancio prevede una revisione delle accise, con il risultato che, dal 2026, i fumatori pagheranno di più mentre gli automobilisti con macchine a benzina risparmieranno sul pieno ... Da milanofinanza.it

rincari diesel 2026 governoDiesel più caro della benzina. Come cambiano i prezzi dei carburanti dal 1° gennaio 2026 - Il Governo accelera l'allineamento delle accise sui carburanti: dal 1° gennaio 2026, la benzina costerà meno e il diesel un po' di più. Riporta money.it

Carburanti, il Governo cambia rotta: diesel più caro della benzina - Carburanti: con l’allineamento delle accise previsto nella bozza della legge di bilancio, il prezzo del gasolio supererà quello della verde ... Secondo lautomobile.aci.it

Cerca Video su questo argomento: Rincari Diesel 2026 Governo