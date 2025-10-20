Rinascita Comune si presenta con senso di responsabilità e spirito di servizio

Con una nota congiunta i consiglieri comunali Filippo Quartuccio, Giuseppe Sera e Santo Bongani, hanno annunciato che si è formalmente costituito nel consiglio comunale di Reggio Calabria il gruppo consiliare Rinascita Comune, “con senso di responsabilità e spirito di servizio verso la città”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

