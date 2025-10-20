Rinascita Comune debutta in Consiglio si promuoverà un assessorato a Muraca

Si preannunciano faticosi gli ultimi mesi della maggioranza di Giuseppe Falcomatà. I malumori elettorali del sindaco verso il Pd provinciale ma anche il libriccino nero nel quale sono stati annotati i sostenitori (dichiarati e non) di altri candidati stanno delineando un orizzonte molto incerto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

