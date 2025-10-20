Rinascenza del Teatro Radar di Monopoli con Buccirosso Izzo Braschi Sinisi e Filograno

Importanti interpreti e registi del teatro e del cinema portano al Teatro Radar di Monopoli i loro spettacoli. Tra nuove produzioni e pièce che hanno conquistato il grande pubblico sui palcoscenici di tutta Italia: Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Luca Saccoia, Stefano Braschi e Caterina Filograno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Lunedì 20 ottobre alle ore 10.30 presentiamo la Stagione al Teatro Radar, con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte - facebook.com Vai su Facebook

Articoli con argomento: ‘teatro radar’ - Si intitola “La musica negli occhi” ed è lo spettacolo che ieri ha incantato il pubblico del teatro Radar di Monopoli, grazie ad un connubio speciale tra musica e cinema e al sodalizio artistico di du ... Si legge su trmtv.it

Monopoli, “La Musica negli occhi”: il Conservatorio Nino Rota celebra il legame tra cinema e colonne sonore - «Il nostro conservatorio – sottolinea il direttore M° Gianpaolo Schiavo – continua la tradizione di Nino Rota, fondatore della sezione staccata a Monopoli e ispiratore delle nuove generazioni di ... Segnala giornaledipuglia.com

Teatro Mariella (Monopoli) – Stagione teatrale 2025/26 ‘Il senso delle parole’ Spettacoli serali e matinée - Il Teatro Mariella di Monopoli riapre le porte per una nuova stagione artistica che porterà sul palcoscenico grandi attori protagonisti di prestigiose produzioni nazionali. Segnala ilikepuglia.it