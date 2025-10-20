Rimini tra i dieci capoluoghi più green in Italia | per la prima volta entra nella top ten di Legambiente
Per la prima volta Rimini entra nella top ten delle città ecologicamente più virtuose del Paese. Il risultato arriva dalla 32esima edizione del rapporto annuale Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia pubblicato lunedì (20 ottobre) su Il Sole 24 Ore, che vede Rimini piazzarsi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Report Sole24Ore: Rimini per la prima volta nella top ten dei capoluoghi più green - Infatti, la città, per la prima volta, entra nella top ten dei capoluoghi ecologicamente più virtuosi del Paese. Si legge su chiamamicitta.it