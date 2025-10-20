Rimangono incrodati in quota | escursionisti recuperati con l' elicottero

I tecnici della Stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del CNSAS - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sono stati attivati alle 18:45 di ieri, domenica 19 ottobre, dalla Soreu delle Alpi. Due giovani erano incrodati in località Denti della Vecchia, a circa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

