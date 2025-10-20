Rimandata decisione su caso Unabomber rilevati reperti contaminati Il Dna scagiona Zornitta | Dimenticatemi
Dopo l'incidente probatorio odierno, gli atti della nuova inchiesta su Unabomber, l'attentatore che tra il 1994 e il 2006 terrorizzò il Nord Est e l'Italia intera, sono tornati alla Procura che dovrà stabilire come procedere. Due soggetti avrebbero contaminato i reperti analizzati nella superperizia presentata in aula oggi. Gli inquirenti dovranno decidere se rendere noti i loro nomi o se chiedere l'archiviazione. Il Dna scagiona gli 11 indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
