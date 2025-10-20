Rigore Milan Gimenez è crollato come se fosse stato colpito da Tyson Zazzaroni

Contestatissimo il rigore che ha dato la vittoria al Milan. Sotto accusa la manata o strusciata di Parisi a Gimenez (che stramazza al suolo come se fosse stato colpito da una granata) che ha determinato il richiamo dell’arbitro Marinelli al Var. La doppietta l’ha firmata su rigore, un rigore che non c’era: nutro parecchi dubbi sul contatto della mano di Parisi con il collo di Gimenez il quale è crollato a terra come se fosse stato colpito da un destro di Tyson. (Ivan Zazzaroni, il Corriere dello Sport). Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport nella rubrica dedicata alla moviola, a cura di Edmondo Pinna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rigore Milan, Gimenez è crollato come se fosse stato colpito da Tyson (Zazzaroni)

