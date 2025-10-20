Rigore Milan-Fiorentina Rocchi assolve Marinelli e il Var Abisso | non saranno fermati

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arbitro Livio Marinelli e il Var Rosario Abisso non saranno fermati dal designatore Gianluca Rocchi dopo l’episodio del calcio di rigore fischiato in favore del Milan contro la Fiorentina. Nel posticipo della domenica sera i rossoneri hanno vinto per 2-1 contro la formazione viola, rimontando lo 0-1 iniziale firmato Robin Gosens. Protagonista del match è stato Rafael Leao, che ha prima segnato un gran gol per l’1-1, poi ha trasformato il rigore decisivo all’86esimo. Proprio il calcio di rigore realizzato dal portoghese è stato oggetto di polemiche nel post gara. “Questo è un errore enorme del Var, che dovrebbe richiamare l’arbitro solo in caso di errori evidenti: poi Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

rigore milan fiorentina rocchi assolve marinelli e il var abisso non saranno fermati

© Ilfattoquotidiano.it - Rigore Milan-Fiorentina, Rocchi assolve Marinelli e il Var Abisso: non saranno fermati

Leggi anche questi approfondimenti

rigore milan fiorentina rocchiNessuno stop per Marinelli e Abisso dopo il rigore in Milan-Fiorentina. La decisione di Rocchi - Il rigore contestatissimo assegnato dal VAR che ha regalato la vittoria al Milan, ieri sera a San Siro contro la Fiorentina (2- Scrive tuttomercatoweb.com

rigore milan fiorentina rocchiArbitri contro Rocchi: caos in Milan-Fiorentina. Manca un rosso alla Juve - Abisso e Marinelli vanno contro Rocchi: non c'è il rigore di Parisi su Gimenez. Lo riporta calciomercato.it

rigore milan fiorentina rocchiMilan Fiorentina, Rocchi torna sul contatto Parisi Gimenez: ecco il parere su Marinelli e Abisso: tutti i dettagli - Milan Fiorentina, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi parla del contatto Parisi Gimenez: ecco cosa ha detto: i dettagli La decisione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi è arrivata: nessuna ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Rigore Milan Fiorentina Rocchi