Rigore Milan-Fiorentina Rocchi assolve Marinelli e il Var Abisso | non saranno fermati

L'arbitro Livio Marinelli e il Var Rosario Abisso non saranno fermati dal designatore Gianluca Rocchi dopo l'episodio del calcio di rigore fischiato in favore del Milan contro la Fiorentina. Nel posticipo della domenica sera i rossoneri hanno vinto per 2-1 contro la formazione viola, rimontando lo 0-1 iniziale firmato Robin Gosens. Protagonista del match è stato Rafael Leao, che ha prima segnato un gran gol per l'1-1, poi ha trasformato il rigore decisivo all'86esimo. Proprio il calcio di rigore realizzato dal portoghese è stato oggetto di polemiche nel post gara. "Questo è un errore enorme del Var, che dovrebbe richiamare l'arbitro solo in caso di errori evidenti: poi Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione.

